Около «Конторы пароходства» появятся клумбы и сетка с канатами для детей

Форум для подростков #Яздесь прошел накануне, 28 мая, на набережной в Тюмени. Фото: Сергей Куликов

Форум для подростков #Яздесь прошел накануне, 28 мая, на набережной в Тюмени, у «Конторы пароходства». Здесь работали несколько площадок: городская среда, технология, стрит-культура, музыка, медиа, арт и др. В число основных экспертов направления «street культура» вошла художница, резидент лаборатории симультанного перфоманса SIMV Lab Александра Мельникова, которая рассказала тюменцам о столицах стрит-арта и арт-кластерах.

По её словам, в арт-кластерах работают и творят художники, ремесленники, фотографы и другие творческие личности.

- Предполагается, что посетитель может провести там весь день. Выпить кофе с утра, затем сходить в мастерскую (например, изготовить изделие из глины), почитать книгу, а вечером – просмотр фильма, - цитирует Александру «Тюменская область сегодня».

Вместе с администрацией Тюмени, «Контора пароходства» и архитектурное бюро «Orchestra Design» в 2020 году разработали концепцию участка набережной – от моста Челюскинцев до Масловского взвоза. Как рассказала руководитель отдела реализации проектов «Конторы пароходства» Анастасия Ларенко, работа проходила в несколько этапов. Сначала это было анкетирование, а затем опрос целевых аудиторий.

- Далее архитекторы (как начинающие, так и опытные) представляли свои идеи. На последнем этапе рабочая группа экспертов все пожелания объединила в один большой проект, - рассказала она.

Так, креативщики приняли решение посадить в кадках клумбы с многолетними цветами, поставить дополнительные столы, стулья и сцену. На склоне появится сетка с канатами, чтобы по ним лазали дети.