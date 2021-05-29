Тюменские тхэквондисты успешно выступили на домашнем турнире «Созвездие чемпионов»

Тюменские тхэквондисты успешно выступили на домашнем турнире «Созвездия чемпионов» Фото: Татьяна Коркина

На домашнем турнире «Созвездие чемпионов» первое общекомандное место заняли тюменские тхэквондисты, положившие в копилку сборной 19 золотых медалей. Тюменцы лидировали в спаррингах, тогда как москвичи (ставшие вторыми по количеству наград) чаще поднимались на высшую ступень пьедестала в тылях. Это такой комплекс, которые состоит из атакующих и защитных движений. Выполняя их, спортсмен имитирует поединок с соперниками. Третье место – у Самарской области.

Как отметил президент Всероссийской федерации развития тхэквондо ИТФ Рудольф Кан, тюменские спортсмены очень конкурентоспособны.

- Мастер на протяжении последних лет наблюдает за успехами наших тхэквондистов, в том числе на первенстве страны, - отметил Рудольф Кан.

По словам главного судьи турнира Рината Сытдикова, который возглавляет Самарскую региональную спортивную федерацию тхэквондо ИТФ, это первое крупное мероприятие по тхэквондо, подготовленное тюменской региональной федерацией.

- Как показывает практика, такие соревнования становятся хорошим толчком для развития дисциплины в городе, – подчеркнул он.

Всего за медали «Созвездия чемпионов» в Тюмени боролись около 200 атлетов из девяти российких регионов, сообщает "Мегатюмень".