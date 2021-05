Погода в Тюмени 29 мая 2021: в день Федора Житника придет тридцатиградусная жара Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 29 мая, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер подует юго-восточный с переходом на южный 4-9 м/с, днём порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8… C, днём +24…+29 C, в Уватском районе +19…+24 C.

Прогноз погоды в Тюмени 29 мая 2021 Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

По народному календарю 29 мая – день Федора Житника, в честь Преподобного Федора Освященного. На Руси его прозвали Житником, потому что этот день считался последним, когда можно сеять яровые. В честь Федора к столу подавали манную, ячневую, гречневую или пшенную кашу.

На Федора обычно зацветала рябина. Это означает, что теплая погода окончательно установилась, и заморозков больше не будет.