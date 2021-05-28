Тюменцы отнесли мошеннику 61 миллион рублей. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области утверждено обвинительное заключение по делу о хищении у 157 человек более 61 миллиона рублей. Деньги похитил 30-летний экс-гендиректор ООО «Резана-Финанс» из Пензы.

В ноябре 2015 года мужчина открыл офис в Тюмени и дал объявления в СМИ о привлечении средств под 3-4% ежемесячных. Для создания видимости исполнения обязательств он выплачивал займодавцам начисленные проценты и возвращал суммы займа за счет средств других клиентов.

– В мае 2018 года фигуранта дела уже судили в Пензе. Тогда его приговорили к 4 годам 6 месяцам лишения свободы. Он похитил у 146 человек более 27,5 млн рублей, – отметили в пресс-службе региональной прокуратуры.

После вручения обвинительного заключения 52 тома уголовного дела направят в Ленинский районный суд Тюмени для рассмотрения по существу.