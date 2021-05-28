Дело об изнасиловании спящей тюменки передадут в суд. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего мужчины, которого обвиняют в изнасиловании. Инцидент случился 10 мая.

Четырьмя днями ранее обвиняемый освободился из мест лишения свободы и приехал в гости к знакомой в один из населенных пунктов Тюменского района. Ночью 10 мая он пил алкоголь с родственницей подруги, а после того как женщина уснула, изнасиловал ее.

– Мужчина скрылся с места преступления. Оперативники нашли его 21 мая и задержали. Ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что обвиняемый признался в содеянном. Уголовное дело скоро передадут в суд. Мужчине грозит до шести лет тюрьмы.