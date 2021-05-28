Тюменцам привезли первую партию вакцины «КовиВак». Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Тюменцам привезли первую партию вакцины «КовиВак». Ею привьют 780 человек. Кроме того, доставлено 16 290 комплектов вакцины «ЭпиВакКорона».

– Уже сегодня «КовиВак» выдаётся в медицинские учреждения юга области. Отметим, что это третья зарегистрированная в России вакцина от коронавируса. Ее разработали в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова. «КовиВак» надо вводить дважды, с интервалом в две недели, – рассказали в оперативном штабе региона.

В ведомстве также сообщили, что в регион завезут еще 39 тысяч комплектов «Спутника V». Таким образом, на сегодня общее число поступившей в регион вакцины «Гам-Ковид-Вак» составляет 230 743 комплекта. Полный курс вакцинации в два этапа прошли 137 203 жителя области.