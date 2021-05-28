В Тобольске построят Центр спортивной гимнастики. Фото: Оперативный штаб Тюменской области

В Тобольске построят Центр спортивной гимнастики. Комплекс сдадут ближе к лету 2023 года. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор, который сегодня, 28 мая, находится с рабочей поездкой в древнейшем городе Сибири.

По информации оперативного штаба, глава региона побывал в реконструированном спорткомплексе «Молодость». Там он осмотрел баскетбольный и тренажёрный залы, большой и малый бассейны и пообщался с юными атлетами и ветеранами спорта.

Отметим, что реконструкция комплекса началась в 2019 году и завершилась в мае 2021-го. В спортивном комплексе планируется развивать баскетбол, волейбол, плавание, настольный теннис, пауэрлифтинг, спортивные танцы, фитнес, аквааэробику, адаптивную физическую культуру и йогу.