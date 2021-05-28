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Происшествия28 мая 2021 13:30

В Тюмени нарушителей противопожарного режима будут выявлять с воздуха

Это касается труднодоступных мест региона
Сергей Швецов
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В Тюмени нарушителей противопожарного режима будут выявлять с воздуха.

В Тюмени нарушителей противопожарного режима будут выявлять с воздуха.

Фото: Оперативный штаб Тюменской области

В Тюменской области нарушителей противопожарного режима будут выявлять с воздуха. Это касается труднодоступных мест региона.

– В выходные дни росгвардейцы с помощью беспилотных летательных аппаратов продолжат следить за обстановкой в лесных массивах, садоводческих обществах, а также на дачных участках в пригороде областной столицы, вдоль Велижанского и Тобольского трактов, в Викуловском, Вагайском районах. Данные о нарушителях противопожарного режима поступают сотрудникам МЧС для привлечения к ответственности нарушителей, – сообщили в оперштабе.

А вот сотрудники местного Госохотдепартамента будут вести наблюдение при помощи беспилотника, радиус действия которого составляет более 50 километров. Кроме того, у них есть вездеход «Кречет», на нем можно с легкостью преодолевать бездорожье.

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