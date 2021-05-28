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Политика28 мая 2021 13:21

Алексей Ларионов – о кандидатах праймериз: «Есть сильные и заинтересованные»

Почти половина кандидатов на предварительном голосовании – это новые люди
Сергей Швецов
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Алексей Ларионов – о кандидатах праймериз: «Есть сильные и заинтересованные». Фото: личная страница во "ВКонтакте" Алексея Ларионова.

Алексей Ларионов – о кандидатах праймериз: «Есть сильные и заинтересованные». Фото: личная страница во "ВКонтакте" Алексея Ларионова.

Исполняющий обязанности председателя Общественной молодежной палаты при Тюменской областной думе Алексей Ларионов поделился мнением о кандидатах праймериз. Он заявил, что среди них есть сильные и заинтересованные личности.

– Избирателям очень важно принять участие в предварительном голосовании, поскольку таким образом можно оказать прямое влияние на то, каким будет список партии на грядущих выборах. И сейчас есть возможность решить, кто будет выдвинут на выборах в сентябре. Голосование рейтинговое: можно поддержать одного или несколько кандидатов, – отметил Ларионов.

Он также добавил, что, по федеральной статистике, почти половина кандидатов на предварительном голосовании – это новые люди, которые впервые принимают участие в голосовании.

Напомним, что тюменцы принимают участие в предварительном голосовании «Единой России», стартовавшем 24 мая. До 30 мая включительно жители региона могут решить, кто из кандидатов представит партию на сентябрьских выборах. Свои голоса за кандидатов уже отдали 47 396 человек, передает «Тюменская область сегодня».