Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 28 мая 2021 года увеличилось на 50 человек, шесть скончались. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 28 мая 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 50 и составило 36 619 человек.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 51 человек выздоровел (за весь период – 35 015), один ребенок заболел (из общего числа заболевших), восемь пациентов – на ИВЛ (из общего числа заболевших), 7 237 человек остаются под медицинским наблюдением, 242 человека находятся на перевахтовке.

За последние сутки в России выявлено 9 252 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 12,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 404 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 9 385 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 044 459 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 120 406 летальных исходов, выздоровели 4 661 234 человека.