«Мы разводимся»: тюменцам расскажут, как разойтись цивилизованно, с минимальными потерями для сторон

Круглый стол пройдет на совместной площадке изданий «Тюменская область сегодня» и «Комсомольская правда Тюмень» в рамках проекта «Говорим о важном»

В Тюмени обсудят правовую сторону бракоразводных процессов. Круглый стол на тему «Мы разводимся: как разойтись цивилизованно, с минимальными потерями для обеих сторон» пройдет в формате онлайн. Его проведут редакции газет «Тюменская область сегодня» и «Комсомольская правда» – Тюмень» на совместной площадке в рамках проекта «Говорим о важном».

В экспертной встрече примут участие:

- Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной думы, региональный куратор федерального проекта «Крепкая семья»;

- Екатерина Бонькина, юрист ООО «АДВОКЛАД»;

- Елена Помешкина, начальник отдела по опеке, попечительству и охране прав детства Управления социальной защиты населения города Тюмени и Тюменского района;

- Наталья Филимонцева, ведущий психолог регионального социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Семья»;

- Светлана Фаизова, ведущий психолог регионального социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Семья»;

- Павел Астахов, специальный гость, российский государственный деятель, учредитель московской коллегии адвокатов «Коллегия адвокатов Павла Астахова», член экспертного совета Агентства стратегических инициатив.

Спикеры расскажут, как юридически правильно разрешить семейные споры, в каких случаях можно воспользоваться судебной и внесудебной процедурой, а также как правильно распределить семейную собственность и завершить процесс раздела имущества без скандалов.

Отдельное внимание будет уделено заключению брачных договоров. Насколько практика распространена в России, сколько стоят услуги по составлению соглашений и на что стоит обратить внимание, подписывая такой документ.

В рамках встречи участники также затронут вопрос профилактики разводов и укрепления института семьи в Тюменской области. Спикеры расскажут, какая работа в этом направлении ведется и как помочь детям пережить бракоразводный процесс родителей, если взрослые всё же решили разойтись.

Прямой эфир пройдет 31 мая в популярном городском паблике «Тюмень», а также на официальных страницах изданий «Тюменская область сегодня» и «Комсомольская правда» – Тюмень» в социальных сетях. Начало трансляции в 12.30.