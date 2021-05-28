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Происшествия28 мая 2021 11:55

Тюменец уберег свои большие накопления от мошенников

Мужчина мог бы лишиться 250 тысяч рублей
Сергей Швецов
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Тюменец уберег свои большие накопления от мошенников.

Тюменец уберег свои большие накопления от мошенников.

Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Тюмени поступило заявление от 48-летнего местного жителя. Мужчина сообщил, что неизвестные пытались обманным путем похитить 250 тысяч рублей.

Неизвестный, позвонив на сотовый телефон потерпевшего, представился сотрудником службы безопасность одного из банков и под предлогом предотвращения несанкционированного снятия денег попытался похитить крупную сумму со счета горожанина.

– Мошенник настоятельно рекомендовал заявителю снять все деньги и наличными перевести их на якобы безопасный счет. Мужчина, поняв, что ему позвонили мошенники, поспешил прекратить разговор и обратился в полицию с заявлением, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело «Попытка мошенничества». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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