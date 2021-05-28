Жители Тюмени разбирают футболки из-за жары. Фото предоставлено "КП".

Жители Тюмени разбирают футболки из-за жары. Спрос на летние вещи резко вырос.

По информации Сервиса Объявления ВКонтакте, жители областного центра стали активно интересоваться купальниками – спрос на них сейчас вырос более чем в два раза по сравнению с началом месяца. Так, просмотры объявлений с футболками и поло увеличились на 82%, платьев и юбок – более чем на 30%, мужские футболки и поло просматривали на 34% больше.

Стоит отметить, весь май тюменцы просматривали объявления о водных видах спорта: спрос на них к концу месяца стал выше на 75%, а объявления с бассейнами и товарами для плавания стали на 15% чаще добавлять к себе на страницы ВКонтакте. Сразу на 98% увеличилось количество добавленных объявлений о продаже роликов и скейтбордов на страницы пользователей.

Логично, что с начала мая увеличилось и количество продаж товаров для отдыха на природе. Продажи товаров для охоты и рыбалки выросли на 450%, для игр с мячом – на 250%.