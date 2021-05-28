В Тюмени подсветили опоры светофора у ТЦ «Колумб». Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени накануне, 27 мая, в районе торгового центра «Колумб» на опорах светофора вызывного действия появилась дополнительная светодиодная подсветка. Опоры светятся зелёным или красным, в соответствии с сигналом светофора.

– Такая подсветка привлекает внимание водителей и пешеходов, особенно в вечернее и ночное время и, как следствие, повышает безопасность дорожного движения. Тут сейчас проводится ремонт, чтобы снизить риск возникновения ДТП. Кстати, подобное световое решение уже зарекомендовало себя в других городах страны как эффективный фактор, сдерживающий пешехода и водителя от возможного нарушения правил дорожного движения, – сообщили в комитете по связям с общественностью и СМИ.

В администрации отметили, что в Тюмени действуют 88 светофоров вызывного действия и их количество постоянно увеличивается. К примеру, 25 мая был установлен и включен светофор с пешеходной кнопкой на ул. Республики у моста Влюбленных. Такое решение было принято на городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.