В Тюмени оправдали обвиняемую в убийстве собственной матери. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области оправдали женщину, которую обвиняли в убийстве собственной матери. При этом 33-летняя жительница Екатеринбурга полтора года провела в местном СИЗО. Теперь она может подать на реабилитацию и компенсацию морального вреда.

Следствие предполагало, что у дочери был мотив для убийства родственницы: в 1995 году та целую неделю била дочь ремнем, пытаясь добиться признания в краже часов. Однако потом от друзей женщины выяснилось, что она, переехав в Екатеринбург, посылала матери подарки и созванивалась с ней.

По информации суда, причиной для ссоры могло послужить и то обстоятельство, что дочь убитой проживала с заключенным, который сидел за двойное убийство. Мать с ним конфликтовала и даже говорила, что напишет заявление в полицию. Сделать это она не успела: тюменку нашли мертвой на даче в колодце.

Задержанный мужчина признался в убийстве, отметив, что его подговорила сожительница. Калининский районный суд Тюмени не нашел мотивов к убийству у дочери и вынес ей оправдательный приговор. Мужчине же предстоит отсидеть почти восемь лет.