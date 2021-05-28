В Тюменской облдуме обсудили вопросы переработки ТКО: «Она должна быть качественной и оптимальной по затратам»

В Тюменской облдуме обсудили вопросы переработки ТКО. Фото - duma72.ru.

Депутаты Тюменской областной думы на общественном обсуждении развития региональной инфраструктуры и экологии подняли темы раздельного сбора, обработки и утилизации твердых коммунальных отходов, а также водообеспечения, строительства и эксплуатации очистных сооружений. По словам регионального координатора проекта партии «Единая Россия» «Локомотивы роста» Эдуарда Омарова, тема эта достаточно сложная и по ней накопилось немало вопросов. Он утвердил задачу: найти реалистичные и разумные варианты, которые будут полезны и взаимовыгодны всем сторонам.

Представители научного сообщества, которые также приняли активное участие в обсуждении важных вопросов, в свою очередь отметили, что вопросы экологии совсем недавно интересовали лишь узкий круг специалистов, но сегодня всё изменилось: теперь эта тема приобрела важную общественную значимость. Они выступили за переход к раздельному сбору ТКО и отметили безопасность технологий сжигания коммунальных отходов при высоких температурах.

– В Тюменской области в этом году завершилось создание системы по обработке твердых коммунальных отходов. В июле в Ишиме заработает последний завод структуры. И это позволит все ТКО региона направлять на сортировку и переработку, выделяя полезные компоненты. Однако стоит отметить, что сжигание мусора при высоких температурах – это достаточно дорогая технология, – заявил генеральный директор ООО «Тюменское экологическое объединение» Константин Фрумкин.

Подводя итоги заседания, депутат Эдуард Омаров отметил конструктивность дискуссии, подтвердив, что в настоящее время российское общество достаточно хорошо разбирается в экологической тематике.

– Мы говорили на одном языке. Мы все являемся потребителями этих услуг и поэтому все заинтересованы в том, чтобы системы водоочистки и переработки ТКО были качественными и оптимальными по затратам. Прозвучавшие предложения подтвердили востребованность подобного рода встреч. Думаю, что после дополнительных консультаций предложения вполне могут стать планом или даже частью программного документа по модернизации этой сферы и для работы на перспективу в законодательном плане, – резюмировал Омаров.