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Происшествия28 мая 2021 9:33

Студентам, помогавшим тушить пожары в Тюменской области, дали благодарственные письма от МЧС

Добровольцы полторы недели занимались ликвидацией возгораний
Сергей Швецов
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Студентам, помогавшим тушить пожары в Тюменской области, дали благодарственные письма от МЧС.

Студентам, помогавшим тушить пожары в Тюменской области, дали благодарственные письма от МЧС.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Студентам-спасателям, помогавшим тушить пожары в Тюменской области, дали благодарственные письма от МЧС. 24 добровольца Всероссийского студенческого корпуса спасателей полторы недели ликвидировали возгорания.

– Мы благодарны за то, что они откликнулись, встали в общий строй в тушении пожаров. Они еще отлично провели информационную и профилактическую работу, рассказав детям о правилах сердечно-легочной реанимации, транспортировке и эвакуации пострадавших, о работе с огнетушителем и альпинистским снаряжением, работе пожарных и спасателей, – отметил начальник Управления гражданской обороны и защиты населения Александр Краус.

Руководитель Свердловского регионального отделения ВСКС Ильяс Тлеубаев, в свою очередь, сообщил, что все ребята – аттестованные спасатели. Это студенты разных вузов и колледжей, которые прошли двухгодичное обучение и получили специальное удостоверение. Они часто выезжают на помощь в другие регионы, но такой реальной практики у них еще не было.

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