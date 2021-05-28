В Тюмени пешие спасатели будут охранять покой отдыхающих на набережной. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени пешие спасатели будут охранять покой отдыхающих на набережной реки Туры. На создание таких рабочих мест власти готовы выделить 1 555 200 рублей. Заказчиком выступает местное управление капитального строительства.

Из информации, размещенной на сайте госзакупок, следует, что подрядчик, которого выберут посредством электронного аукциона, должен будет работать на участке набережной от улицы Щербакова до Поперечной. Также стало известно, что одна группа пешего патруля будет состоять из четырех человек, а их рабочий день будет длиться 16 часов – с восьми утра до двенадцати часов ночи.

Кстати, к работе будут привлекать спасателей, которые, естественно, прошли подготовку к работе на водных объектах. Они должны уметь не только оказывать необходимую медицинскую помощь, но и предупреждать граждан о правилах безопасного поведения.