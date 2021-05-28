Под Тюменью тлеют торфяники, в городе чувствуется запах гари

Под Тюменью тлеют торфяники. Фото: Вадим Бегун

Жители Тюмени сегодня, 28 мая, ночью почувствовали сильное задымление. При этом, власти заявляют, что в районе областной столицы нет действующих пожаров. Оказалось, что в районе поселков Тараскуль и Боровский тлеют торфяники.

– В пригородах Тюмени пожаров нет. Сегодня горожане ощущают запах от тлеющих торфяников, которые могут тлеть достаточно долго, – сообщил директор регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрей Михнович.

По его словам, в настоящее время в районе Боровского и Тараскуля дежурит спецтехника. Ситуация находится под контролем.