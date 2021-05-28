Жительница Свердловской области, курившая у Рощино, укусила полицейского за палец Фото: Татьяна Коркина

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 45-летней жительницы Свердловской области, которая подозревается в применении насилия в отношении представителя власти.

По данным СО Уральского следственного управления на транспорте СК РФ, 23 мая 2021 года около трех часов утра женщина закурила сигарету возле входа в аэропорт Рощино. А курить рядом со входом нельзя. В связи с этим полицейские предложили курильщице пройти с ними в отдел полиции, чтобы составить протокол об административном правонарушении.

Но женщина не согласилась с действиями полицейских и покрыла их матом. Когда ее доставили в дежурную часть, она пнула одного полицейского, а вторую сотрудницу укусила за палец.

Сейчас следователи осмотрели место ЧП, допросили полицейских. Назначены судебно-медицинские экспертизы, чтобы определить тяжесть телесных повреждений у полицейских. Расследование уголовного дела продолжается.