В Тюмени закроют проезд на участке дороги по улице Казачьи Луга

В Тюмени закроют проект на участке дороги по улице Казачьи Луга
Фото: Татьяна Коркина
Движение по автомобильной дороге ул. Казачьи Луга в районе дома №26/3 по ул. Домостроителей в Тюмени будет прекращено. Как сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени, это связано с капремонтом тепловых сетей. Движение будет закрыто с 18 по 21 июня 2021.
Объезжать можно по ул. Вересковой, ул. Западносибирской, ул. Мебельщиков. Подробнее смотрите на схеме.
Схема
Фото: Тюмень - наш дом
Водителей просят обратить внимание на дорожные знаки, соблюдать правила дорожного движения и заранее планировать маршрут.