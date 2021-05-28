В Тюмени закроют проезд на участке дороги по улице Казачьи Луга

В Тюмени закроют проект на участке дороги по улице Казачьи Луга Фото: Татьяна Коркина

Движение по автомобильной дороге ул. Казачьи Луга в районе дома №26/3 по ул. Домостроителей в Тюмени будет прекращено. Как сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени, это связано с капремонтом тепловых сетей. Движение будет закрыто с 18 по 21 июня 2021.

Объезжать можно по ул. Вересковой, ул. Западносибирской, ул. Мебельщиков. Подробнее смотрите на схеме.

Схема Фото: Тюмень - наш дом

Водителей просят обратить внимание на дорожные знаки, соблюдать правила дорожного движения и заранее планировать маршрут.