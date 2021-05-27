В Тюмени обсуждают основные тренды покупки и аренды загородной недвижимости

Спикеры обсуждают актуальную ситуацию на рынке аренды загородной недвижимости.

В Тюмени стартовал круглый стол на тему «Ковидные привычки: почему дачи и загородные дома снова в тренде у тюменцев, и как на этом заработать». Он проходит в рамках проекта «Говорим о важном» на совместной площадке редакций изданий «Тюменская область сегодня» и «Комсомольская правда» – Тюмень».

В экспертной встрече принимают участие:

– Антон Сауков – руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи»;

– Дмитрий Антонов – сооснователь компании «Веванта», директор по развитию;

– Михаил Дранник – директор дивизиона Западная Сибирь Уральского банка реконструкции и развития;

– Татьяна Максимов – начальник отдела координации и анализа в учетно-регистрационной сфере Управления Росреестра по Тюменской области;

– Татьяна Абрамова – руководитель группы по работе с заявителями ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ СЕВЕР».

Спикеры обсуждают актуальную ситуацию на рынке аренды загородной недвижимости, а также рассказывают, каким объектам отдают предпочтение тюменцы и как можно выгодно продать или приобрести дачу.

Отдельное внимание в рамках встречи будет уделено строительству индивидуальных жилых домов. В этой части участники ответят на вопросы: на какую среднюю стоимость проекта под ключ могут рассчитывать потенциальные покупатели, сопоставимо ли это с покупкой квартиры, рассчитанной на семью, а также какими актуальными банковскими предложениями можно воспользоваться.

Прямой эфир проходит в популярном городском паблике «Тюмень», а также на официальных страницах изданий «Тюменская область сегодня» и «Комсомольская правда» – Тюмень» в социальных сетях.