Погода в Тюмени 28 мая 2021: ночью заморозки, днем - тепло

Погода в Тюменской области на 21 мая Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 28 мая, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер будет дуть северо-западный с переходом на юго-восточный восточный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 C, местами заморозки до -0… -3 C, днем +18…+23 C, местами до +13 C.

Погода в Тюмени на 28 мая 2021 Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

По народному календарю 28 мая – День Пахома Теплого, в честь египетского монаха Пахомия Великого. На Руси его называли Теплым или Бокогреем, так как с этого дня устанавливалось тепло. Даже говорили: «Пришел Пахом – запахло теплом», а потом сеяли пшеницу. Правда, кроме неё садить ничего не рекомендовалось, так как считалось что все растения. Кроме пшеницы, пропадут.