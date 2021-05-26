Какие леса тюменцам разрешили посещать в условиях противопожарного режима?

Тюменцам разрешили посещать «Гилевскую рощу» 14 оборудованных зон отдыха Фото: Мария Толстихина

На территории Тюменской области введен противопожарный режим, в связи с чем жителям региона строго запрещено посещать леса. Нельзя разжигать костры, жечь сухую растительность и мусор, а также готовить пищу на открытом огне. Такие правила действуют до 10 июня.

Единственным, кому вход в лесистые местности разрешен, это лицам, чья работа напрямую связана с пребыванием в лесу, а также патрулирующим и следящим за пожарной безопасностью.

Всем остальным тюменцам можно посещать Гилевскую рощу, 14 оборудованных зон отдыха лесничества «Городские леса города Тюмени». Посмотреть перечень разрешенных зон можно на официальном портале администрации города Тюмени.