Погода на 26 мая: тюменцев ждут неожиданные осадки

Ветер. дождь, и даже град - прогнозируют синоптики Фото: Мария Толстихина

Сегодня, 26 мая, в регионе ожидается переменная облачность, ночью местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-восточный, северный 8 – 13 м/с, в отдельных районах порывы достигнут скорости до 18 м/с.

Днем температура воздуха составит плюс 12 – 17 градусов, местами до плюс 7, пройдут кратковременные дожди, местами сильные дожди, грозы, возможен даже град. Ветер юго-восточный с переходом на западный, северо-западный, 8 – 13 м/с, местами порывы достигнут 23 м/с. Также ожидается понижение температуры воздуха до плюс 20 – 25 градусов, по юго-востоку – до плюс 30 – 35. Об этом сообщает Главное управление МЧС по Тюменской области.

В связи с неблагоприятными погодными условиями при возникновении ЧС и происшествий тюменцам советуют немедленно информировать старшего оперативного дежурного Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тюменской области по тел. 8 (3452) 590-462.