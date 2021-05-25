Тюменский адвокат подозревается в крупном мошенничестве

Сейчас адвокат находится под стражей Фото: "КП" Архив

В Тюмени 41-летний адвокат обвиняется в совершении двух преступлений. Мужчина направлял в суд документы с ложными данными о стоимости оказанных им юридических услуг. Помимо этого, при помощи поддельных документов он попытался завладеть двухкомнатной квартирой, расположенной в Тюмени. Однако довести свой преступный умысел до конца не смог по независящим от него обстоятельствам. К сожалению, не уточняется, каким именно.

– Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области предъявлено обвинение 41-летнему адвокату в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 и частью 4 статьи 159 УК РФ (покушение на совершение хищения денежных средств в особо крупном размере), – комментируют в следственном управлении СК Российской Федерации по Тюменской области.

Сейчас адвокат находится под стражей. В его квартире и офисе проходит обыск и изъятие документов и других предметов, которые могут подтвердить его причастность к совершенным преступлениям.