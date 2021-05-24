Нарушивших противопожарный режим тюменцев оштрафовали на четыре миллиона рублей. Фото: Оперативный штаб Тюменской области

Нарушивших противопожарный режим тюменцев оштрафовали почти на четыре миллиона рублей. Об этом сообщил директор регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрей Михнович.

По его словам, за сутки проведен 401 рейд. На патрулировании лесов и населенных пунктов задействовали 429 патрульных групп – это 1 291 человек и 504 единицы техники.

– Всего с начала пожароопасного периода возбуждено 525 административных дел за нарушение особого противопожарного режима и 15 уголовных дел, возложено штрафов на сумму 3 984 100 рублей, 21 материал проверок находится в производстве, – рассказал Михнович.

По информации оперативного штаба Тюменской области, на сегодняшний день в производстве дознавателей органов Государственного пожарного надзора находится 36 материалов проверок по фактам пожаров.