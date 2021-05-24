В Тюмени маршруту №50 временно изменят схему движения. Фото: Пресс-служба МКУ «Тюменьгортранс»

В Тюмени маршруту № 50, который следует от завода «Очаково» до жилого комплекса «Юбилейный», временно изменят схему движения. Ограничение продлится всего пять дней – с 3 по 8 июня.

– Это произойдет на период производственных работ на улице Харьковской в районе дома № 85. Маршрут будет следовать в объезд перекрытого участка. На время перекрытия общественный транспорт будет осуществлять посадку и высадку пассажиров на существующих остановочных пунктах по маршруту объезда, – рассказали в МКУ «Тюменьгортранс».

Уточнить время прибытия и ближайшие доступные остановки пассажиры смогут по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722.