В Червишево завершается ремонт детской школы искусств Фото: pixabay.com

В селе Червишево Тюменского района завершается ремонт детской школы искусств, она станет больше в два раза. Онохинская детская школа искусств в селе Червишево располагалась в специальном помещении площадью 119 квадратных метров. Танцоры и музыканты теснились в одном пространстве.

Администрация Тюменского района нашла помещение побольше и организовала ремонт, чтобы для 146 детей в школе наконец-то появился зал хореографии, увеличилось число кабинетов для занятий вокалом, музыкой, изобразительным и декоративно-прикладным искусством.

Теперь воспитанники школы пользуются территорией в 255 квадратных метров. Строители расширили дверные проемы, поменяли окна и двери, обновили входную группу. Специалисты заканчивают установку охранно-пожарной сигнализации, последние штрихи наносят отделочники.

В обновленном помещении будет больше возможностей для занятий детей и взрослых жителей села. В июне в школу доставят новую мебель, оборудование и инструменты в рамках нацпроекта «Культура», а в сентябре в новые классы и студии придут ученики и педагоги, влюбленные в искусство.