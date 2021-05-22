В Тюмени скончалась Наталья Осинцева, посвятившая всю жизнь ЦУМу.

В Тюмени после тяжёлой продолжительной болезни на 67-м году ушла из жизни Наталья Осинцева. Заслуженный работник торговли РФ и почетный работник сферы обслуживания Тюменской области, она была председателем совета директоров Центрального универмага. Ему она и посвятила всю жизнь.

– Она была приучена всего добиваться сама. Ответственная, любящая свою профессию, обладающая бойцовским характером и прирожденным талантом руководителя, Наталья Иосифовна создала одно из лучших торговых предприятий и один из самых высокопрофессиональных коллективов области и стала для многих своих молодых коллег примером для подражания. Еще в школе проявились её яркие лидерские качества и активная жизненная позиция, – отмечают коллеги.

Прощание с Натальей Осинцевой состоится 24 мая в Тюмени во Дворце культуры «Нефтяник» с 10.00 до 13.00.