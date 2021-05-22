В Тюменской области потушили самый крупный лесной пожар. Фото: Оперативный штаб Тюменской области

В Тюменской области потушили самый крупный лесной пожар – огонь бушевал в Ярковском районе на площади более 11 тысяч гектаров.

– Побывав на месте тушения во вторник, 18 мая, мы совместно со специалистами разработали стратегию ликвидации пожара. Она оказалась действенной. Со стихийным бедствием удалось справиться благодаря слаженной работе множества людей. Огромное им всем спасибо за самоотверженный труд, – отметил губернатор региона Александр Моор.

В оперштабе заявили, что первый заместитель министра МЧС России Александр Чуприян, который находится в Тюменской области с рабочей поездкой, на отлично оценил организацию взаимодействия между региональными органами власти и спасателями по тушению природных пожаров в Тюменской области.

Замруководителя Федерального агентства лесного хозяйства Александр Агафонов также отметил высокую организацию тушения пожаров.