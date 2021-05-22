Бизнесмены накормили пожарных, борющихся с огнем в Тюменском районе. Фото: Ольга Крыльцова

Бизнесмены накормили пожарных, борющихся с огнем в Тюменском районе. А предприятие «Магия вкуса», которое кормит школьников столичного района, взялось за обеспечение питания эвакуированных. Руководитель Марина Сыскова решила, что питание в течение двух дней предоставят безвозмездно.

– Свою лепту в общее дело внесли винзилинские предприятия общественного питания. Ресторан на вынос «Але? Еда» и «Вкусняшка» – они предоставили морсы, выпечку, пиццу, горячие блюда. Предприниматель Аркадий Богданов привез 900 бутылок питьевой воды. Доставку еды и питья к местам тушения взяли на себя волонтеры, в том числе депутаты, сотрудники школ и детских садов, – сообщили в пресс-службе главы Тюменского района.

Жители района и города Тюмени присылали сообщения в социальных сетях и предлагали свою помощь в доставке воды и продуктов для пожарных, спасателей, добровольцев. Как отметила заместитель главы района Ольга Зимина, поддержка предпринимательского сообщества, волонтеров и просто неравнодушных людей в такой чрезвычайной ситуации бесценна.