Школьники из Тюмени написали эссе об отношении к медицине. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области завершился конкурс эссе «Гордимся прошлым, смотрим в будущее», проходивший в рамках профориентации выпускников 11 классов. Конкурсная комиссия назвала победителей в пяти номинациях.

Так, учащаяся 92-й школы Тюмени Светлана Афанасьева стала лидером в номинации «Медицина: призвание или холодный расчет»; в номинации «Герои-медики» победила Азалия Туйчина из тюменской СОШ №48. В номинации «Медицина будущего» первое место ученица школы №63 г. Тюмени Юлия Бутакова; а вот Анастасия Шалаева из Казанской СОШ блеснула в номинации «Медицина и ее функции: сохранить или вылечить»; в номинации «Современные проблемы медицины и пути их решения» первенствовала Регина Аминова, учащаяся Новоатьяловской СОШ.

– Победители конкурса имеют право бесплатно получить высшее образование в медицинском вузе. На выбор предоставляется несколько специальностей – лечебное дело, педиатрия, стоматология. По завершении учебы – трудоустройство в любой медицинской организации, подведомственной нашему ведомству, – рассказала пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Анастасия Дембицкая.

За подробной консультацией можно обратиться к главному специалисту сектора кадровой политики в здравоохранении и медицинского образования Марии Владимировне Скочиной по телефону 8 (3452) 42-78-15.