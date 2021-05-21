На Лесобазе в Тюмени снесут восемь аварийных домов. Фото: Тюмень - наш дом

На улице Камчатской в районе Лесобазы в Тюмени снесут восемь аварийных домов. Работы начнутся уже в июне. В прошлом году в этом районе было снесено 17 ветхих двухэтажных деревянных многоквартирников.

– Снос объектов производится методом обрушения здания. При сносе конструктивные элементы не сохраняются, подлежат захоронению на полигоне. Работы на каждом этапе производятся с использованием специализированной техники: экскаваторов, погрузчиков, грузовых автомобилей. После завершения работ подрядными организациями осуществляются работы по отсыпке участка песком с последующей планировкой территории, – рассказали в администрации города.

В ведомстве добавили, что на сегодняшний день заключено семь муниципальных контрактов на выполнение работ по сносу жилых домов и надворных построек. Подрядным организациям передано 43 аварийных дома. Перед этим были обеспечены жилищные права проживавших в нём граждан в полном объеме, а также произведено отключение зданий от инженерных сетей ресурсообеспечивающими организациями.

Всего же на 2021 год с условием обеспечения жилищных прав граждан запланирован снос 75 аварийных жилых домов. Работы уже выполнены на 30 объектах.