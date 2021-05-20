В Восточном округе Тюмени школу превратили в детский сад. Фото: Тюмень - наш дом

В Восточном микрорайоне в Тюмени школу превратили в детский сад. Дошкольное учреждение на улице Моторостроителей, 6, корпус 2 распахнуло свои двери для воспитанников 17 мая.

– В этом здании, в связи с неблагоприятной демографической ситуацией в 1990-е годы, размещался филиал школы № 63. В жилом районе нехватка мест в детских садах ощущалась остро, поэтому после введения нового корпуса школы в микрорайоне Восточный-2 было принято решение о передаче здания и территории детскому саду № 3, – рассказал мэр города Руслан Кухарук.

По его словам, строители усилили фундамент, заменили фасадную часть здания и инженерные коммуникации, а также окна и двери. На сегодняшний день ремонтные работы завершены, получены все разрешительные документы.

Теперь тут благоустроенная территория с современными детскими площадками. Детский сад рассчитан на 523 места, в том числе на 96 ребят до трех лет.