В Тобольске водитель иномарки устроил ДТП с автобусом и скрылся. Фото: "Типичный Тобольск" в ВК.

На улице Октябрьской в Тобольске произошло ДТП с автобусом. Виновником аварии стал 41-летний водитель Toyota Hilux, который, выезжая с прилегающей к дому территории, не уступил дорогу общественному транспорту.

– В момент аварии в автобусе находилось порядка пятидесяти пассажиров, никто не пострадал, – рассказали в пресс-службе ГИБДД Тобольска.

Очевидцы сообщали, что водитель японского внедорожника двигался по крайней правой полосе, когда автобус с включенным поворотником пытался перестроиться. Нарушитель не давал этого сделать, и столкнулся с ним. Они также отметили, что автомобилист выскочил из машины с угрозами водителю автобуса и скрылся.

Позже его нашли. Мужчину привлекли к административной ответственности за нарушение ПДД и оставление места ДТП, передает «МегаТюмень».