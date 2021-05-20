В Тюмени оштрафовали инженера из-за сброса сточных вод в Туру. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени прокуратура провела проверку соблюдения законодательстве при сбросе сточных вод в Туру. В итоге оштрафовали инженера.

– МКУ «Служба заказчика по благоустройству Центрального административного округа г. Тюмени» предоставлено право сброса сточных вод в реку. Центром гигиены и эпидемиологии в марте были взяты пробы сточных вод, сбрасываемых из ливневой канализации в Туру вблизи мкрн Правобережный. Результаты исследования показали превышение колифагов в воде в 15 и 18 раз, – сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В отношении ведущего инженера муниципального учреждения было возбуждено дело об административном правонарушении. На днях Северо-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора оштрафовало его на 10 тысяч рублей. Также прокуратура внесла представление об устранении нарушений закона.