«Советовала подать на развод»: в Тюмени директор фирмы поджег машину подруги жены

В Тюмени директор фирмы поджег машину подруги жены. Фото: Ольга Крыльцова

В отдел полиции Тюмени поступило сообщение от местной жительницы. Женщина пояснила, что неизвестный повредил ее «Toyota Land Cruiser». Сотрудники задержали 36-летнего местного жителя, который является директором одной из фирм.

Задержанный признался, что поджег машину близкой подруги его жены из мести. Дело в том, что сейчас у них с супругой сложные отношения, а потерпевшая настоятельно советует его жене официально оформить развод, он же надеется сохранить семью.

– По словам подозреваемого, он неоднократно просил потерпевшую не вмешиваться в их отношения, но она продолжала это делать. Из мести мужчина решил поджечь ее машину, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В его отношении следственным отделом возбуждено уголовно дело «Попытка уничтожения или повреждения чужого имущества». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.