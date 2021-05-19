В Тобольске жена умершего пациента требует с больницы миллион рублей. Фото: Ольга Крыльцова

В Тобольске жена умершего пациента требует с больницы миллион рублей. Женщина обратилась в суд, заявив, что ее 55-летний муж скончался из-за того, что врачи не смогли поставить правильный диагноз и не учли тяжесть его состояния и жалобы.

– По заключению экспертов, нарушения медицинской помощи были допущены еще на этапе стационарного лечения. Учитывая множество и значимость этих нарушений, медэкспертиза не исключает, что ненадлежащее оказание помощи способствовало прогрессированию острого почечного повреждения и могло привести к смерти мужчины, – сообщили в пресс-службе Тобольского городского суда.

В ведомстве отметили, что виновными считаются врачи неврологического отделения и отделения анестезиологии и реанимации. Жена умершего пациента оценила компенсацию морального вреда в один миллион рублей.