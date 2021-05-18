В Исетском и Казанском районах Тюменской области меньше всего заболевают туберкулезом. Фото: Ольга Крыльцова

Названы районы Тюменской области, где меньше всего заболевают туберкулезом. Подобный рейтинг был составлен первый раз семь лет назад.

Так, стабильная эпидситуация по туберкулезу на протяжении последних лет наблюдается в Исетском, Казанском и Упоровском районах. В прошлом году топ выглядел таким образом: Упоровский, Армизонский и Сладковский район.

– За каждой цифрой статистики стоит труд врачей-фтизиатров, фельдшеров, медицинских сестер, младшего персонала. Сохранить приверженность пациента к лечению от первого дня до последней таблетки режима химиотерапии может только преданный своей работе человек, – заявил комментирует руководитель организационно-методической службы областного клинического фтизиопульмонологического центра Вадим Неверов.

Стоит отметить, что работа оценивается по десяти эпидпоказателям: заболеваемость туберкулезом взрослых и детей, частота рецидивов, распространенность инфекционного заболевания, смертность от туберкулеза, абацилирование (прекращение бактериовыделения) больных, клиническое излечение.