На Мысу в Тюмени у мужчины угнали незапертый «ВАЗ». Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть тюменской полиции поступило заявление от 21-летнего местного жителя о том, что у него угнали ВАЗ-21093. Он оставил машину у дома на улице Мусоргского, а утром не обнаружил автомобиль на месте.

Наряд ГИБДД обнаружил пропавшее авто на улице Ершова. Ранее неоднократно судимый неработающий 23-летний подозреваемый задержан и доставлен в отдел.

– Он признался, что в день угона прогуливался в районе Мыса и приметил отечественную машину в одном из дворов. Авто оказалось незаперто, а замке зажигания находились ключи. Злоумышленник воспользовался ситуацией и поехал кататься, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Задержанный находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.