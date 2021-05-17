Тюменцам рассказали, как уберечь ребенка от падения из окна Фото: Ольга Крыльцова

Наступает лето – самый опасный период для детей, проживающих в городских квартирах, ведь, как известно, именно в это время года малыши чаще всего выпадают из окон. Чтобы этого избежать, достаточно следовать некоторым правилам.

Нельзя оставлять ребенка без присмотра, даже если все окна и балконные двери в квартире закрыты. Небольшая потеря бдительности или короткое отлучение на кухню могут стать роковыми – нельзя недооценивать возможности крохи.

Здраво оценивайте бдительность людей, с которыми планируете оставить малыша. Не стоит доверять присмотр подросткам и сильно пожилым родственникам или помощникам.

Ни в коем случае не надейтесь на москитную сетку как на дополнительную меру безопасности. Даже самая прочная конструкция не рассчитана на вес ребенка. При этом дети чувствуют себя за ней в полной сохранности и опираются на сетку, как на окно.

Убирайте подальше от подоконника стулья, столы, кроватки, диваны и другие предметы мебели, по которым ребенок может легко вскарабкаться на окно.

Какой бы красивый пейзаж ни открывался из окна вашей квартиры, постарайтесь не подходить с ребенком на руках близко к подоконнику, тем более не ставьте на него малыша, иначе есть вероятность, что когда-нибудь ребенок захочет еще раз полюбоваться захватывающими видами, но уже без присмотра.

Установите на окна специальные фиксаторы, которые не позволят малышу открыть окно более чем на несколько сантиметров. Если у вас нет возможности установить такое оборудование, можно снять оконные ручки, открутив болты.

Однако самое главное, что должны сделать родители, – это убедиться в том, что ребенок не сможет самостоятельно открыть окно.