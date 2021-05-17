В Тюмени временно перекроют часть улиц Тульской и Рижской. Фото - департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.

В Тюмени временно перекроют часть улиц Тульской и Рижской. Здесь проводится капитальный ремонт участка тепломагистрали.

Так, движение транспортных средств будет прекращено по улице Тульской (от пересечения с улицей Республики до пересечения с улицей Рижской) и на улице Рижской (от дома № 64 по улице Рижской до пересечения с улицей Тульской) с 30 мая по 19 июня. А с 19 июня по 12 августа транспорту запретят ездить по улице Тульской (от пересечения с улицей Рижской до пересечения с улицей Республики).

– Убедительная просьба к участникам дорожного движения обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения, – сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта.

В ведомстве также отметили, что объехать закрытые участки можно будет по улицам Одесской, Республики и Парфенова.