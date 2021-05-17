На тюменской трассе трехмесячная малышка вылетела из машины из-за ДТП. Фото: Пресс-служба Прокуратуры Тюменской области

В Тюменской области прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летней жительницы Тюмени. Женщина нарушила правила дорожного движения, из-за нее серьезно пострадала ее маленькая дочь.

Дорожный инцидент произошел вечером 7 марта 2021 года. Женщина на Chevrolet Lanos с четырьмя дочерями поехала к родственникам в Тугулым Свердловской области.

– Она не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с Mercedes-Benz S 500 и Mitsubishi Outlander. В результате ДТП тяжкий вред здоровью получила трехмесячная дочь обвиняемой, которая вылетела из машины, – рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

В ведомстве уточнили, что материалы дела переданы в суд. Горе-родительнице грозит ограничение свободы на срок до трех лет или принудительные работы на срок до двух лет. Однако поездка для нее может закончиться куда хуже: ее могут лишить свободы на два года.