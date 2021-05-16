Тюменцам советуют сдавать ртутные лампы в специальное место

Жителей Тюмени просят сдавать отработанные ртутные лампы в специальном отведенные для этого места Фото: Мария Толстихина

Жителей Тюмени просят сдавать отработанные ртутные лампы в специально отведенные для этого места. Данные о месте приема ламп нужно уточнять в УК, ТСЖ и по месту жительства. Об этом сообщает «Тюменская область сегодня».

Еще один вариант без вреда для экологии утилизировать лампы – это пункты приема спецорганизаций, которые имеют лицензию по осуществлению деятельности и обезвреживанию, а также размещению отходов первого – четвертого классов опасности.

Люминесцентные лампы содержат внутри ртуть и требуют особого обращения. Данные лампы при неверной утилизации очень пагубно влияют на окружающую среду, что может привести к необратимым нарушением в экосистемах.