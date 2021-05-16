В Голышманово начали работу над качеством дорог

Дорожно-строительный сезон в Голышмановском городском округе стартовал 4 мая Фото: Архив "КП"

Работники местного участка ДРСУ-4 одновременно приступили к исполнению двух муниципальных контрактов в посёлке Голышманово. Благоустроят прилегающую территорию у краеведческого музея и построят дороги в пяти переулках, общая протяжённость которых почти полтора километра. В трёх из них уже ведутся ремонтные работы.

По смете предусмотрена укладка железобетонных плит, водопропускных плит и обустройство съездов к каждому двору. Ещё в двух переулках дорожники начнут работать, как только поставят строительные материалы.

Также работники ДРСУ-4 капитально ремонтируют дорогу областного значения Голышманово – Шулындино. Обновят более 7 километров повреждённого дорожного покрытия. На эти цели выделено 130 миллионов рублей из регионального бюджета.

В автопарке предприятия имеется около 80 единиц техники, которая вся в отличном состоянии. К этому сезону капитально отремонтировали асфальтоукладчик, закупили новые мини-погрузчик, два самосвала VOLVO с прицепами и средства малой механизации – виброплиты и швонарезчики.

В коллективе ДРСУ-4 трудятся 95 человек. Нынче не будут нанимать временных работников из-за малого количество контрактов: справятся своими силами.