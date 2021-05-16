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Общество16 мая 2021 10:07

В Тюмени школьники самостоятельно составляют свое расписание

«Индивидуальные образовательные маршруты» скоро введут во всех тюменских школах
Мария Толстихина
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«Индивидуальные образовательные маршруты» введут во всех тюменских школах

«Индивидуальные образовательные маршруты» введут во всех тюменских школах

Фото: Архив "КП"

В 11-ти тюменских школах уже на протяжении двух лет тестируют «индивидуальные образовательные маршруты» – систему, в которой ребята сами выбирают, какие предметы хотят изучать. Такой проект со следующего года внедрят во всех школах города. Об этом сообщил «Вслух.ру».

Обязательным для 10-11-классников остаются восемь предметов: русский язык, математика, история, ОБЖ, физ-ра, астрономия, родной и иностранный язык. Остальные – на выбор. Каждое направление можно изучать базово или углубленно.

Тюменская гимназия №21 – одно из учебных заведений, участвующих в пилоте. Сейчас там разработаны 32 индивидуальные учебные программы.

«Когда мы заходили в проект, у нас был физико-математический класс, в котором из 30 человек только 10 сдавали ЕГЭ по физике. Остальные выбрали этот профиль только из-за углубленной математики и были вынуждены тратить огромное количество времени на изучение предмета, который, как таковой, им не был нужен. Тогда я поняла, что ограничивая выбор ребенка, мы ограничиваем его будущие возможности», – рассказала директор гимназии Дина Гарковец.

Образование