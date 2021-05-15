Стендап-комики выступят перед жителями семи сел Тюменской области

Фото: комикVдеревне, соцсеть ВКонтакте

В сельских поселениях Тюменской области пройдут семь выступлений стендап-комиков проекта «комикVдеревне». Активисты познакомят селян с новым жанром в юморе и изучат общие стереотипы сельской территории, а также выявят преимущества жизни на селе.

– В современный юмор комики заворачивают социальные посылы. Стараются донести до деревенской молодежи, что курить, употреблять спиртные напитки и не слушаться родителей – плохо и уже давно не круто. А вот жить на селе без вредных привычек – здорово, – рассказал стендапер.

Также он отметил, что отличительной особенностью тюменской публики является любовь к диалогам. Часто монолог выходит за рамки стендапа и перерастает в живое обсуждение тем, которые интересны и близки жителям того или иного села.

Первое выступление уже прошло 1 мая в селе Колесниково. Остальные шесть состоятся согласно графику: 16 мая – в Нижней Тавде, 21-го – в Голышманово, 22-го – в Исетском, 23, 28 и 29 мая – в Казанском, Ярково и Хохлово.