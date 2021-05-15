В тобольскую больницу поступила новая реабилитационная техника

Фото: Областная больница №3 (г. Тобольск)

В тобольскую областную больницу № 3 поступило новое оборудование. Прежде всего оно предназначено для пациентов, перенесших инсульт, но при необходимости подойдет и для других категорий больных.

Так, в учреждение поступили два передвижных подъемника, предназначенных для транспортировки пациентов весом до 150 килограммов. Они оснащены электроприводом, а перезаряжаемая батарея делает оборудование автономным, обеспечивая плавный подъем и спуск пациента. Управляется подъемник от внешнего пульта.

В первичное сосудистое отделение поступил стабилометрический комплекс для диагностики функции равновесия и проведения активной реабилитации пациентов после инсульта. Специализированное программное обеспечение анализирует координационные возможности человека, степень стабильности позы и дает оценку функции вестибулярного аппарата. Это позволяет подбирать индивидуальные программы реабилитации.

Также в этом отделении заменили все 30 кроватей. Теперь пациенты отдыхают на новых и функциональных, с электронным управлением. Они позволяют придать любое удобное для пациента положение. Кроме того, в каждой палате появились и новые кресла для маломобильных граждан.

– Инсульт всегда вторгается в жизнь пациента очень грубо, нарушая все планы. Помочь больному заново поверить в себя, вновь научить ходить, разговаривать, обслуживать себя – наша задача. С новой реабилитационной техникой это сделать куда проще и быстрее, – отметила заведующая первичным сосудистым отделением тобольской больницы Наталья Ковальчук.