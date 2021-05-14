Ранее судимый за наркотики и угрозу убийством тюменец побил сожительницу сковородой. Фото: Ольга Крыльцова

К участковому межмуниципального отдела полиции «Омутинский» во время обхода административного участка обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что ей угрожают расправой.

После опроса потерпевшей страж порядка установил подозреваемого. 45-летний, ранее судимый за угрозу убийством и незаконное приобретение, хранение наркотических средств сожитель задержан.

– Сотрудники отдела дознания выяснили, что сожители, находясь в алкогольном опьянении, поссорились. Мужчина взял в руки сковороду и ударил женщину по голове, высказывая угрозу убийством, – сообщили в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством». Максимальная санкция статьи – до двух лет лишения свободы. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.